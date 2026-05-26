Tamaulipas está en el Top 10

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A poco menos de 15 días de que concluya la máxima justa deportiva del país, Tamaulipas se mantiene entre la élite del deporte nacional al colocarse dentro de las 10 mejores entidades federativas en la Olimpiada Nacional 2026.

Con un total de 141 medallas, la delegación cueruda ocupa actualmente el noveno lugar del medallero general, al registrar 44 preseas de oro, 35 de plata y 62 de bronce, superando a Aguascalientes, que se ubica en el décimo puesto con 43 oros, 35 platas y 40 bronces.

Ahora, Tamaulipas tiene en la mira a la Ciudad de México, que se encuentra apenas tres medallas de oro arriba, con un acumulado de 47 oros, 58 platas y 94 bronces.

Durante la última semana, el estado sumó 12 medallas de oro, principalmente en las disciplinas de atletismo y canotaje, resultados que le permitieron escalar posiciones hasta instalarse momentáneamente en el Top 10 nacional.

Con estos números, el equipo encabezado por Manuel Virués Lozano está muy cerca de superar lo conseguido en 2017, que hasta ahora representa la segunda mejor actuación histórica de Tamaulipas en cuanto a medallas de oro, cuando cosechó 50 preseas doradas, 72 de plata y 66 de bronce.

Campeón en judo

Uno de los resultados más destacados para Tamaulipas llegó en la disciplina de judo, donde la delegación se proclamó campeona nacional por equipos, superando a potencias tradicionales como Jalisco, Nuevo León y Baja California.

El representativo tamaulipeco cerró su participación con 15 medallas, distribuidas en nueve de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

Por su parte, Nuevo León finalizó en la segunda posición con ocho medallas de oro, ocho de plata y 12 de bronce, mientras que Jalisco se conformó con el tercer lugar tras sumar ocho oros, seis platas y 11 bronces.

Luchas y gimnasia entran en acción

Otras de las disciplinas que le han dado buenos dividendos a Tamaulipas en años recientes ya entraron en competencia dentro de la Olimpiada Nacional 2026.

Se trata de Luchas Asociadas, que tiene actividad en Puebla, y Gimnasia Rítmica, que compite en Tlaxcala, donde la delegación buscará seguir aumentando su cosecha de medallas en la recta final del certamen.