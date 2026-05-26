Tamaulipas se consolida como destino nacional para la caza deportiva

El vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, destacó que la entidad continúa consolidándose como uno de los principales destinos del país para la caza deportiva y el turismo cinegético, gracias al fortalecimiento de las UMA’s, la conservación de especies y la llegada constante de cazadores nacionales.

Siguiendo la visión impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, la Comisión de Caza y Pesca Deportiva mantiene estrategias enfocadas en el aprovechamiento sustentable, el desarrollo rural y la promoción turística de las regiones cinegéticas del estado.

Durante una entrevista, Luis García informó que ya fueron registrados los trofeos de caza correspondientes a la actual temporada y que próximamente iniciará el proceso oficial de medición, destacando la importante participación de visitantes provenientes de distintas entidades del país.

“Es una cacería muy buscada, principalmente por cazadores nacionales que llegan de estados como Puebla, Estado de México, Guanajuato y Jalisco para disfrutar de esta experiencia en Tamaulipas”, expresó.

Actualmente, Tamaulipas cuenta con 570 UMA’s registradas, distribuidas en municipios como Casas, Soto la Marina, Aldama y Ciudad Victoria, considerados puntos clave para el desarrollo de la cacería de guajolote silvestre y otras especies cinegéticas.

El funcionario también resaltó la importancia de las UMA’s ejidales y comunitarias ubicadas en la región serrana, donde además de promover la conservación de la fauna, se genera derrama económica y oportunidades para las comunidades rurales.

En cuanto a los proyectos de fortalecimiento, explicó que actualmente se trabaja en la capacitación y acompañamiento técnico de las UMA’s para garantizar su correcta operación y mantener un modelo sustentable.

“Ninguna UMA está cerrada. El personal de la Dirección de Aprovechamiento realiza visitas constantes para brindar capacitación y continuar promoviendo estas actividades”, señaló.

Luis García también confirmó que la temporada 2026-2027 para especies como paloma ala blanca y paloma huilota iniciará oficialmente el próximo 14 de agosto en Tamaulipas, una de las fechas más esperadas por el sector cinegético.

Además, adelantó que ya se prepara la Copa Tamaulipas 2026 en la presa Ramiro Caballero, ubicada en el municipio de González, evento que busca fortalecer la pesca deportiva y atraer visitantes de diferentes regiones del país.

En materia administrativa, el vocal ejecutivo informó que ya se cumplió al cien por ciento con las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos adscritos a la dependencia.

“Más de 40 compañeros participaron en este proceso y cumplimos totalmente con este requisito de transparencia”, puntualizó.

Finalmente, García Reyes aseguró que Tamaulipas seguirá impulsando la conservación, el turismo cinegético y la pesca deportiva como actividades estratégicas para el desarrollo económico y turístico del estado.