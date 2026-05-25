Inicia la UAT brigadas contra el gusano barrenador

Se despliegan equipos multidisciplinarios que apoyarán las medidas implementadas por el Gobierno de Tamaulipas, autoridades y productores del sector pecuario para proteger a la ganadería tamaulipeca.

Ciudad Victoria, Tam.; 25 de mayo de 2026

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, anunció que se han puesto en marcha las brigadas universitarias de apoyo a las medidas instrumentadas por el Gobierno del Estado, autoridades del sector agropecuario y productores ganaderos, para el combate y contención del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas.

“Hoy lunes iniciamos un curso de capacitación en donde participan cuadrillas de jóvenes, precisamente como ya se acabó el semestre en la Universidad, para empezar a apoyar donde más se necesita”, afirmó el rector Dámaso Anaya ante medios de comunicación de Ciudad Victoria.

Refirió que esta labor se hará en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, y que participarán también la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, la Confederación Nacional Ganadera y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

“Ahorita tenemos contemplado a cuarenta jóvenes que empiezan y cuatro docentes, pero la idea es que también se sumen investigadores para tratar de ver exactamente qué pasa con la mosca del gusano barrenador”, dijo el rector luego de subrayar que el objetivo no es solo apoyar en el control, sino analizar científicamente el comportamiento de esa mosca, aportando soluciones técnicas basadas en evidencia para proteger a la ganadería tamaulipeca

De acuerdo con el plan de trabajo, se realizarán brigadas para detectar, casa por casa, y en ranchos ganaderos, la presencia de esta plaga, además de colocar trampas para capturar las moscas transmisoras.

Esta labor busca cubrir los municipios de Burgos, El Mante, Xicoténcatl, Llera, Aldama, González, Hidalgo, Villagrán y San Nicolás, donde además se invitará a participar a autoridades municipales y a los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar.

Por la UAT, estarán colaborando la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Facultad de Ingeniería y Ciencias, la Facultad de Enfermería Victoria y la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.