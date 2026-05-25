“Ya no pienso dejarle todos mis bienes”: Maribel Guardia modifica su testamento

En medio del conflicto legal y mediático que mantiene con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, Maribel Guardia reveló que decidió hacer cambios en la herencia que tenía prevista para su nieto.

La actriz y cantante explicó que, aunque el menor seguirá siendo beneficiario de parte de sus bienes, ya no recibirá la totalidad de lo que originalmente contemplaba dejarle.

“Tomaré algunas previsiones. Ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte. Hay otra parte que consideraba dejarle, pero ahora ya no. Tengo algunas cosas ya a nombre del niño, que recibirá cuando tenga 30 años, cuando sea un adulto y pueda tomar sus propias decisiones”, aseveró.

Las declaraciones surgen luego de uno de los episodios más recientes del enfrentamiento judicial: la destitución de Maribel Guardia como tutora testamentaria de su nieto. Sobre la nueva responsable designada, la periodista Addis Tuñón, la costarricense reaccionó con ironía.

“Bueno, la felicito porque está tan feliz, parece la primera dama de la República. O sea, ‘Mi primer moción es que destituyan a Marco’. Esa moción la presentaron desde octubre; nosotros respondimos en noviembre que no teníamos interés y que el juez decidiera lo que considerara. Lo raro es que me llegara primero a mí, cuando ni siquiera me ha llegado oficialmente”, afirmó.

Guardia también cuestionó la imparcialidad de la nueva tutora, al asegurar que existiría un conflicto de intereses, ya que —según dijo— la prioridad sería respaldar a la madre del menor y no al niño.

“Si no hubiera pasado esto, el niño ya tendría su herencia. Esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá. Nunca la vi en mi casa durante los ocho años que el niño vivió conmigo”, sostuvo.

Asimismo, respondió a las acusaciones relacionadas con el manejo del patrimonio heredado por su nieto tras la muerte de Julián Figueroa. La nueva tutora ha solicitado auditorías y rendición de cuentas, argumentando presuntas omisiones en temas de alimentación, educación y administración patrimonial.

Ante ello, Maribel negó irregularidades y aseguró haber cubierto personalmente todas las necesidades del menor.

“Mentir que tiene tres años y el niño se fue hace un año de mi casa. Esos dos años desde que murió Julián y desde siempre cubrí todas sus necesidades. Yo fui ante el juez y le dije yo quiero hacerme cargo de todos los gastos del niño, de su manutención y quedó ahí atestiguado ante un juez y sellado. Ellos no lo quisieron. No quisieron aceptarlo”, manifestó.

Pese a la distancia creciente con su nieto y al desgaste emocional derivado del conflicto, la costarricense dijo intentar sobrellevar la situación apoyándose en la fe y en las lecciones que le dejó la pérdida de su hijo.

“Yo lo dejo en manos de Dios, que Dios acompañe a mi niño. Hay momentos en uno en la vida en que tiene que aprender a soltar, porque si no te vuelves loco. Ya me ha tocado soltar últimamente desde lo de mi hijo, que ha sido el trago más amargo de mi vida, con el ala rota, con el corazón partido en dos. Lo del niño me duele muchísimo, pero después de lo de mi hijo, ya mi corazón está, ya sabe de dolores”, concluyó.