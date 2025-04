¿Por qué Maribel Guardia se despide de las cenizas de Julián Figueroa?

En el mismo encuentro con medios, Maribel Guardia reveló que ya encontró un lugar especial para las cenizas de Julián Figueroa: »Yo ya compré un nicho para Julián en una inglesia muy cercana a la casa’’.

La actriz costarricense explicó que la razón de buscar un lugar para las cenizas de Julián tiene que ver con su nieto: »En algún momento se lo dije (a su nieto). Me dijo: ‘No, Mimí, yo no quiero que papito se vaya de la casa’. Entonces pues, en algún momento, van a estar ahí para que también el niño, si yo no lo vuelvo a ver, tenga acceso a las cenizas de su papá».

Pese a que la misma Maribel admitió que la herida por la pérdida de su hijo sigue abierta, despedirse de las cenizas de su hijo para que su nieto pueda visitar a su padre cuando él quiera, también representa un cierre de ciclo.

¿Qué pasa con la herencia de Julián Figueroa?

Aunque Imelda Tuñon y Maribel Guardia no mantengan relación actualmente, todo indica que en algún punto tendrán que confrontarse, pues desde marzo comenzó a revelarse información de dudas sobre el testamento de Julián Figueroa y la herencia. Al respecto, Imelda declaró:

“Me hicieron firmar unos documentos donde se suponía que se estaba autorizando la apertura del juicio intestamentario de mi finado esposo, Julián Figueroa, documentos que no me permitieron leer y de los que no me entregaron copia’’.

Posteriormente ella desconoció la legitimidad de un supuesto testamento que Julián firmó en Zihuatanejo durante 2018, alegando que la firma era apócrifa. Sobre esta situación, el abogado encargado de la sucesión testamentaria declaró:

»Al final del día, las firmas son atribuidas al señor Julián y lo hizo ante un legatario público. En el testamento, se dicta que su hijo es el heredero universal. Sin testamento, igual sigue siendo heredero, la diferencia radica en que si recibe el 100% o 50%».

Maribel Guardia y su esposo y abogado, Marco Chacón, en su momento aseguraron que el testamento es legal y que ellos no tienen interés económico al respecto. Señalaron que un pleito legal al respecto por porque de Imelda no sería con ellos, sino le estaría quitando parte de su herencia a su propio hijo.

El periodista Jorge Carbajal reveló que, presuntamente, Imelda Tuñón buscaría demostrar que el testamento de su esposo es inválido para poder pelear también por la herencia de Joan Sebastian, que le correspondería a su esposo Julián. Este rumor fue reforzado luego de que la actriz cambiara de abogado y contratara a Terry Canales, padrastro de Juliana Figueroa, hija de Joan

Dicha revelación apuntaría a que Juliana Figueroa e Imelda Tuñón podrían haber unido fuerzas, para pelear por la herencia de Joan Sebastian.

Sin embargo, esta situación parece no afectar el cariño que Maribel Guardia siente por la hija de Joan Sebastian. En el reciente encuentro con medios en el aeropuerto señaló: »Yo a Juliana la quiero mucho. Soy su madrina y le tengo un cariño y se lo voy a tener toda la vida. Yo no le guardo ningún rencor’’. Por esa razón, la actriz concluyó reafirmando su apoyo a la denuncia de la hija de Joan Sebastian por abuso.