La Pandilla lo vuelve a hacer

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de Rayados Victoria se proclamó campeón del Estatal 2017 por cuarto año consecutivo, luego de imponerse en la gran final con marcador de 2-0 sobre CEFOR Tigres Mante.

Tras tres días de intensa competencia, el conjunto victorense consiguió además su boleto al Campeonato Nacional, que se celebrará en agosto en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Rayados Victoria tuvo un paso perfecto desde la fase de grupos, donde avanzó como líder absoluto al ganar sus tres compromisos. En su debut venció 2-0 a Tiburones de Reynosa; posteriormente superó a Pumas Tampico y cerró la primera fase con triunfo sobre Coyotes de Matamoros.

Ya en las semifinales, La Pandilla mantuvo su dominio al derrotar por la mínima diferencia de 1-0 a Chivas Tampico, asegurando así su lugar en la disputa por el título.

En la gran final, Rayados Victoria confirmó su hegemonía estatal al vencer 2-0 a CEFOR Tigres Mante, conquistando su cuarto campeonato consecutivo y asegurando nuevamente su presencia en la justa nacional.