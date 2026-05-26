Cumple Lalo Gattás compromisos de territorio y audiencia pública

Cd. Victoria, 26 de mayo de 2026.-

Como parte del gobierno de territorio y cercano a la gente, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez dio respuesta a más de 350 compromisos contraídos en su recorrido por colonias, ejidos y audiencias públicas del Día del Pueblo.

A través de la Secretaría Privada y Participación Ciudadana, ha entregado en los cinco meses de la actual administración municipal 250 paquetes de láminas y material de construcción a 70 familias en situación vulnerable para mejoramiento de vivienda.

Cerca de 100 apoyos en especie como latas de pintura, impermeable, material deportivo, cisternas, tinacos, bombas de agua, gel antibacterial y enseres, en los que se han incluído instituciones educativas del área urbana y rural.

Con apoyo del DIF Municipal que preside Lucy de Gattás, se ha beneficiado a personas con aparatos ortopédicos, pañales, despensas, dispositivos médicos; así como la gestión ante COMAPA de descuentos en recibos de agua, predial, permisos para fiestas y apoyo económico para inscripciones, traslados médicos, a eventos deportivos, lentes y tablets.