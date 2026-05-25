El Big Brother de la seguridad en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, anunció el fortalecimiento del sistema de emergencias mediante la instalación de entre 30 y 40 nuevos arcos de seguridad y el despliegue masivo de videovigilancia en todo el estado. Esta estrategia tecnológica busca optimizar la detección de vehículos robados y la respuesta inmediata ante situaciones de riesgo, integrando herramientas de vanguardia para la prevención del delito.

Zúñiga Castillo detalló que el plan de modernización abarca las regiones norte, centro y sur de Tamaulipas, con el objetivo de alcanzar una cobertura total de entre 6 mil y 7 mil cámaras al finalizar la presente administración.

Actualmente, se trabaja en la colocación de más de 200 equipos tecnológicos adicionales que permitirán una vigilancia más estrecha y una coordinación eficiente entre las fuerzas de seguridad estatales y federales.

Como ejemplo de la efectividad de estos sistemas, el funcionario destacó la reciente detención de un presunto implicado en el asesinato de un agente de tránsito en Ciudad Mante. Subrayó que la optimización de la cobertura y la coordinación a través del sistema de emergencias son fundamentales para lograr capturas en flagrancia y atender de manera puntual los incidentes que afectan a la ciudadanía en los diversos municipios.

De manera paralela, el Estado trabaja conjuntamente con Teléfonos de México para fortalecer la infraestructura de fibra óptica y mejorar los sistemas de conectividad. Esta actualización técnica, destacó, es clave para solucionar las fallas reportadas en la línea de emergencias 911 y garantizar que la red soporte el flujo de información necesario para el monitoreo constante en toda la geografía estatal.

Finalmente, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública señaló que, por razones de seguridad pública, los detalles técnicos específicos de los nuevos equipos se mantienen reservados. No obstante, reiteró que este procesamiento técnico constante continuará durante toda la gestión, asegurando que la tecnología rebasará los 300 equipos nuevos para consolidar un sistema de vigilancia que brinde asistencia y protección a la comunidad.