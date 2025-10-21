Descarta focos rojos en Barretal y Padilla: SGG

Por: José Medina

Ciudad Victoria.- Luego de que la vocería de seguridad pública informara sobre una situación de riesgo en Plan de Ayala, municipio de Padilla el fin de semana, el secretario general de gobierno Héctor Joel Villegas González, mencionó que no hay focos rojos en esa región citrícola, y negó un incremento de hechos delictivos en la zona de Barretal y Padilla.

«Negativo, así es. Seguimos trabajando como siempre, avanzando en los temas de seguridad. ¿Y en Reynosa? Igual seguimos trabajando. Los indicadores nacionales lo marcan en el estado de Tamaulipas y avanzamos de la misma manera».

En otro orden de ideas, señaló que la SGG apoya a las zonas afectadas por las inundaciones de la zona norte de Veracruz, pues el gobernador ha sido claro y enfático, y se está ayudando a los hermanos de los estados vecinos, ahorita también en lo particular a lo que es el estado de Veracruz y el estado de Hidalgo, se han enviado diferentes tipos de apoyos por parte del gobierno del estado que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, quien ha estado muy al pendiente también en los municipios vecinos

«Se ha hablado directamente con los alcaldes, el alcalde de Pánuco, de hecho tiene la encomienda y está encargado de uno de los municipios vecinos de Tamaulipas y lo han visto directamente con ellos.