«Aclaración del Gobierno de Tamaulipas: Asalto en Carretera Ocurrió en Nuevo León, No en Tamaulipas»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, aclaró que el asalto registrado en carretera, (que circuló en redes sociales con un vehículo con placas de Nuevo León), ocurrió en territorio de ese estado vecino y no en Tamaulipas.

«Era en el estado de Nuevo León», precisó el funcionario, al referirse a un video difundido en redes sociales donde se señalaba que dicho vehículo realizaba asaltos en la carretera Monterrey-Reynosa.

“El día de ayer salía una nota que decía que un vehículo con placas de Nuevo León estaba haciendo asaltos en la carretera Monterrey hacia Reynosa, no era en el estado de Tamaulipas, se pudo identificar en un video que subieron en redes, era en el Estado de Nuevo León”, informó.

Villegas González subrayó que existe coordinación con las autoridades nuevoleonesas para garantizar la seguridad en los corredores carreteros de la región.

“Seguimos trabajando en ello”, puntualizó.

En el marco del balance de Semana Santa, el secretario destacó que Tamaulipas recibió más de dos millones de visitantes durante la semana mayor, con cifras récord en destinos de playa como Miramar en Ciudad Madero, donde se reportó una afluencia histórica, con visitantes procedentes incluso de León, Guanajuato, quienes llegaron en un trayecto de entre 4.5 y 5 horas gracias a la autopista Tula-Ocampo- Mante.

“Estaban muy contentos con la autopista”, refirió Villegas González.

Señaló que aún cuando las carreteras del estado reportaron alta saturación vehicular, no hubo incidentes graves.

En cuanto al operativo “Paisano”, coordinado por el Instituto Nacional de Migración, el funcionario informó que las atenciones aumentaron un 25 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y que, tras la implementación del programa, bajaron las extorsiones por parte de agentes. Además, destacó que en el primer trimestre del 2025 se registraron 50 felicitaciones ciudadanas a todas las corporaciones al 911, en contraste con las 30 del año previo completo.

Cabe señalar que este día el secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero, comparecerá ante el Poder Legislativo, donde se darán a conocer datos adicionales sobre los avances en materia de seguridad.