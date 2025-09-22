Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En Tamaulipas no hay “focos rojos” en materia de seguridad y se va avanzando en la mejora de los indicadores, y si bien es una tarea donde se tiene que seguir trabajando, de la mano de la sociedad se va avanzando para alcanzar los objetivos deseados, aseveró el secretario General de Gobierno Héctor Joel Villegas González.

“Nosotros hasta este momento vemos que vamos avanzando con los indicadores. Creemos, como siempre dice el gobernador, no es algo que esté concluido, creo que no es algo que va a concluir nunca, pero podemos ir mejorando con el apoyo, por supuesto, del gobierno, pero también la confianza de la ciudadanía y de la sociedad para poder alcanzar los objetivos deseados”, refirió el funcionario.

La declaración de Villegas González se dio al ser entrevistado esta mañana de lunes en relación al asesinato del ex alcalde de Burgos, Jorge Eleazar Galván García.

Cabe recordar que fue la noche del sábado cuando a través de la Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas se reportó el asesinato de una persona a causa de arma de fuego en el municipio de Burgos, y posteriormente se confirmó que la persona sin vida era el ex alcalde de Burgos Jorge Eleazar Galván García, quien fue presidente municipal de dicho municipio del 2018 al 2022.