Operativo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Tamaulipas: Un Compromiso por la Justicia y la Verdad

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En un esfuerzo conjunto por la justicia y la verdad, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro realizó esta mañana una serie de diligencias de búsqueda de personas en vida en diversos puntos del estado.

En estas acciones participó activamente la Comisión de Víctimas de Tamaulipas, contando con el acompañamiento fundamental de colectivos de familiares, quienes supervisaron las labores de campo y gabinete.

El operativo de este miércoles se centró en la difusión de fichas de búsqueda para la localización de personas en vida. Esta modalidad busca agotar todas las líneas de investigación que permitan dar con el paradero de ciudadanos desaparecidos, llevando la información directamente a la comunidad para generar reportes que puedan ser clave.

Representantes de las instituciones involucradas señalaron que este es un trabajo constante y sistemático. «No se trata de acciones aisladas, sino de un compromiso permanente para brindar respuestas a las familias y fortalecer la investigación en materia de secuestro y desaparición», indicaron.

Las autoridades reiteraron que la colaboración con los colectivos de víctimas es esencial para garantizar que las diligencias se realicen con transparencia y con un enfoque humano.