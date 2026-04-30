La Facultad de Derecho de la UAT Celebra Resultados Tangibles en el Segundo Informe del Rector Dámaso Anaya Alvarado

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Tras la presentación del segundo informe de labores del Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, el Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, el doctor Edy Izaguirre Treviño, calificó el ejercicio como un balance lleno de acciones y resultados tangibles que fortalecen a la comunidad universitaria.

En entrevista, Izaguirre Treviño expresó el agradecimiento de la institución que encabeza, señalando que los beneficios de la actual gestión rectoral son evidentes en el día a día de la facultad.

«Un informe lleno de acciones y de resultados. Nosotros, desde la Facultad de Derecho, tenemos mucho que agradecer al Rector; lo que se informó hace un momento fue una constancia de lo que hemos vivido», afirmó el directivo.

El doctor Izaguirre detalló que, gracias al apoyo de la Rectoría, la Facultad de Derecho ha experimentado una renovación significativa en sus espacios académicos y de convivencia. Entre los logros destacados mencionó la creación de nuevas aulas de posgrado para la carrera de Negocios Internacionales, así como una nueva fachada que refuerza la identidad del campus humanitario.

Asimismo, resaltó la habilitación de áreas de esparcimiento, el equipamiento total de salones y laboratorios, y la consolidación de un auditorio de primer nivel, infraestructura que impacta directamente en la calidad educativa de los estudiantes.

Uno de los puntos de mayor orgullo para la Facultad de Derecho Victoria es su liderazgo en movilidad académica. Según explicó su director, la escuela se posiciona como la de mayor flujo de alumnos hacia otros países de América y Europa.

«Nuestros alumnos, ahora que regresaron, nos comentaban que la Universidad Autónoma de Tamaulipas está a la vanguardia comparada con otras universidades internacionales. Eso habla de las buenas gestiones y de las inversiones acertadas que se están haciendo en nuestra universidad», subrayó Izaguirre.

Finalmente, el directivo reiteró la satisfacción de la comunidad docente y estudiantil de Derecho Victoria al formar parte activa de la transformación que encabeza el Rector Dámaso Anaya Alvarado, consolidando a la UAT como un referente de excelencia académica en el país y el extranjero.