Plantean en Tamaulipas reforzar apoyo escolar a menores autistas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de abril.- El Congreso de Tamaulipas recibió una nueva iniciativa para incorporar la figura del maestro sombra en el marco legal estatal, con el objetivo de fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con trastornos del neurodesarrollo.



La propuesta, presentada por la diputada Yuriria Iturbe, busca adicionar disposiciones a la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo, a fin de reconocer formalmente este tipo de acompañamiento en las aulas.

El planteamiento establece que personal especializado brinda apoyo individualizado y complementario a estudiantes dentro del entorno escolar, como una medida orientada a mejorar sus condiciones de aprendizaje.

Aseguró que esto será «una medida para eliminar barreras y garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación».

La iniciativa retoma planteamientos realizados por menores durante el Segundo Parlamento Infantil del Consejo Consultivo del Observatorio Participativo e Inclusivo de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, incorporando sus propuestas al proceso legislativo.

El proyecto, suscrito por diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas de la Legislatura 66, contempla adicionar la fracción IX Bis al artículo 3 de la ley, con el fin de definir la figura del maestro sombra dentro del sistema educativo.

Iturbe Vázquez señaló que el derecho a la educación inclusiva requiere no sólo acceso, sino medidas específicas que atiendan las necesidades de cada estudiante, por lo que la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictamen.