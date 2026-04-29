La sequía no cede en Tamaulipas: Raúl Quiroga

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de abril.-El nivel de lluvias en Tamaulipas sigue siendo insuficiente, situación que ocurre desde hace 12 años, afirmó Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos del Estado

En conferencia, el funcionario dijo que la sequía se ha convertido en un fenómeno permanente en Tamaulipas.

Quiroga Álvarez sostuvo que «venimos en los últimos 12 años con solo dos años que superaron la media estatal. En Tamaulipas llueve en promedio, de acuerdo a datos históricos de décadas, 780 milímetros al año».

Subrayó que en los 12 años anteriores «en 10 de ellos no nos ha llovido ni siquiera el promedio, el promedio podemos decirlo es pobre pero si no alcanzamos el promedio estamos en una sequía importante.

Explicó que si además la escasez de lluvia se acumula año tras año » pues entramos en una situación más complicada».

Raúl Quiroga sostuvo que afortunadamente en el 2024 se presentó la tormenta tropical Alberto, que levantó los niveles de las presas

«Sobre todo del centro y sur de Tamaulipas, pasó Alberto y no nos aportó nada para las presas de la zona norte, me refiero a las internacionales la Amistad y Falcón pero volvimos a caer en sequía pasó a Alberto y nuestros meses volvieron a llover menos que lo que históricamente llueve».

Relato que en 2025 la tormenta tropical Barry aportó otro pico de lluvia de tal suerte que hubo escurrimientos extraordinarios en la zona Sur.

«En esas dos tormentas tropicales nos subió la presa Vicente Guerrero que estaba al 7% llegó al 70, entonces hubo aportaciones importantes sin embargo también pasó Barry y otra vez los meses por abajo de lo normal», expuso.

No obstante reconoció que ahora la situación es complicada por lo cual debe de afinarse la administración del agua en Tamaulipas

«La sequía no ha dejado de estar presente, salvo esos dos eventos que afortunadamente recuperaron nuestros nuestros vasos», concluyó.