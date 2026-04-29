Rayados Victoria gana su boleto al Nacional

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de tres días de intensa actividad, Rayados Victoria logró avanzar a la etapa nacional de la categoría 2012, la cual se llevó a cabo en la frontera de Tamaulipas el fin de semana pasado.

De manera invicta, el equipo comandado por Ramón Cedillo obtuvo su pase a Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde buscará levantar el título el próximo mes de junio.

En lo que fue la fase de grupos, la Pandilla de Victoria dominó sin problemas sus tres compromisos, venciendo 1-0 a Tuzos Reynosa, 3-0 a Tiburones Reynosa y con el mismo marcador a Vaqueros Río Bravo.

Ya en las semifinales, el cuadro de Rayados Victoria hizo de las suyas y, en un apretado encuentro, con marcador de 3-2 dejó en el camino a NDL Reynosa.

En la final, los capitalinos se impusieron a Bravos Reynosa gracias a las anotaciones de Diego Barrón, quien marcó en dos ocasiones, y de Ángel Morales, para sellar el triunfo con marcador de 3-1 a favor de Rayados Victoria.