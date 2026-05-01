Sacarán tres mil unidades chatarras de circulación

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La falta de renovación en el transporte público de Tamaulipas podría desencadenar un escenario crítico en los próximos años, con la salida masiva de unidades obsoletas que hoy siguen operando pese a su antigüedad.

De acuerdo con autoridades estatales, el parque vehicular actual oscila entre las 4 mil 400 y 4 mil 500 unidades, de las cuales una proporción considerable entre el 65 y 70 por ciento supera los 10 años de servicio permitidos por la legislación vigente. Incluso, hay vehículos que rebasan las dos décadas en circulación, lo que incrementa los riesgos tanto mecánicos como de seguridad para los usuarios.

Ante este panorama, el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, dejó claro que la estrategia contempla depurar el sistema.

“La intención es retirarlos”, afirmó al señalar que más de tres mil unidades ya no cumplen con las condiciones necesarias para operar.

El funcionario advirtió que, si no se acelera el proceso de modernización en el corto plazo, a partir de 2027 el sistema podría enfrentar una crisis severa, derivada de la salida de unidades viejas sin un reemplazo suficiente. No obstante, aseguró que ya se trabaja en un esquema de renovación gradual.

“Del 2027 en adelante, el sistema de transporte público entrará en un proceso de modernización, con modelos recientes y conservando los que no son mayores de 10 años”, dijo.

Como parte de esta transición, destacó la implementación del nuevo sistema “Conecta” en Ciudad Victoria, donde recientemente se incorporaron seis autobuses de última generación.

“Conecta empezará a operar en el mes de mayo y poco a poco crecerá la cantidad de vehículos de ese tipo en esta capital”, explicó.

Villegas González subrayó que el envejecimiento del parque vehicular no solo representa un problema operativo, sino también ambiental y de seguridad.

“La antigüedad impacta la seguridad de los usuarios y contribuye a la contaminación ambiental”.

El rezago, añadió, es generalizado en todo el estado, aunque resulta más evidente en ciudades con alta demanda de movilidad como Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y El Mante, donde además se incluye el transporte para maquiladoras y el servicio escolar dentro de este proceso de ordenamiento.

Finalmente, el funcionario reconoció que esta problemática tiene origen en administraciones pasadas, donde durante casi una década no se autorizaron incrementos a la tarifa, lo que limitó la capacidad de los concesionarios para invertir en nuevas unidades y mantener actualizado el servicio.