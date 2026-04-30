Senasica complica control del gusano barrenador en Tamaulipas: Braña

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 30 de abril.- La demora en la asignación de recursos por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se ha convertido en el principal obstáculo para contener la plaga del gusano barrenador en Tamaulipas, aseguró el diputado federal José Braña Mojica.

El legislador, integrante de la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados, explicó que desde el Congreso se han solicitado en diversas ocasiones recursos adicionales para reforzar las acciones sanitarias, sin que hasta ahora exista una respuesta.

Indicó que, aunque el sector pecuario requiere mayor presupuesto para prevenir y combatir la plaga, el retraso en la liberación de estos apoyos ha impedido atender de manera efectiva la problemática, afectando directamente a los productores.

Braña Mojica detalló que el brote del gusano barrenador ha crecido en Tamaulipas y ya se extiende a varios municipios, lo que ha frenado la exportación de becerros al mercado estadounidense.

Añadió que, lejos de disminuir, los casos activos han ido en aumento, concentrándose principalmente en zonas colindantes con San Luis Potosí, donde se ubica cerca del 70 por ciento de la incidencia.

Finalmente, señaló que mientras estados como Sonora avanzan hacia la reanudación de sus exportaciones de ganado, Tamaulipas permanece rezagado debido a la falta de control de la plaga y a la ausencia de recursos federales oportunos.