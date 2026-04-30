Ex diputada de MC busca la presidencia del IETAM

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 30 de abril.– La ex diputada local y militante de Movimiento Ciudadano, Patricia Pimentel Ramírez, busca convertirse en la próxima presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Pimentel Ramírez, quien también fue regidora por MC, quedó incluida en una lista de 77 finalistas para ocupar dos consejerías del organismo electoral. Este proceso es encabezado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que será el encargado de designar a quien presida el IETAM.

A partir de febrero de 2026, el instituto será encabezado por una mujer, quien tendrá a su cargo la organización de las elecciones estatales de 2027.

De obtener la presidencia o una consejería, la eventual designación de la ex legisladora podría generar cuestionamientos sobre su imparcialidad, al haber representado previamente los intereses del partido naranja, y abrir un escenario favorable para el crecimiento electoral de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas.

En la lista de aspirantes también figuran Erika Crespo Castillo, ex diputada y ex regidora del desaparecido Partido Nueva Alianza, así como Krisna Villado, actual fiscal especializada en delitos electorales en Tamaulipas, ambas con posibilidades de acceder al cargo.