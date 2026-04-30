Más de 1,800 jugadores darán vida al Tochito Pesca Fest 2026

Con la participación de más de 1,800 jugadores, todo se encuentra listo para que este viernes, a las 10:00 de la mañana, arranque oficialmente la décima edición del “Tochito Pesca Fest 2026” en la playa del poblado La Pesca, en el municipio de Soto La Marina.

En esta edición del torneo nacional participarán 185 equipos, lo que marcará un nuevo récord y lo consolidará como el evento de flag football en playa más importante del país.

El evento cuenta con el respaldo de la presidenta municipal de Soto La Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, y es coordinado por David Monroy y Ricardo Puente.

Las actividades por el décimo aniversario iniciarán el viernes con encuentros en las categorías mixta y máster, tanto varonil como femenil. Para el sábado, la jornada comenzará desde las 6:50 de la mañana con el resto de las categorías.

La ceremonia de inauguración incluirá un protocolo especial con invitados, y por la tarde noche se llevará a cabo la tradicional fiesta “rompehielo”, uno de los momentos más representativos del torneo, dirigida a jugadores y coaches.

En esta nueva edición participarán equipos con jugadores de Estados Unidos, provenientes de Texas y Florida, además de diversas nacionalidades.

Destaca la presencia de una jugadora de la Selección de Flag Football de Colombia, lo que eleva el nivel competitivo del certamen y refuerza su proyección internacional.

Asimismo, asistirán equipos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, representando en conjunto a 20 ciudades, entre ellas Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Montemorelos, Linares, Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Soto La Marina, El Mante, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Nuevo Laredo, Saltillo, Piedras Negras, Acuña, Nueva Rosita y Monclova.

Se prevé una participación superior a los mil 800 jugadores, con lo cual se buscará establecer un Récord Guinness como el torneo de flag football en playa con mayor número de participantes a nivel mundial.

La invitación está abierta al público en general para que asista a disfrutar de este gran evento, que combina el deporte con la naturaleza en uno de los destinos más atractivos de Tamaulipas.