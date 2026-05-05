Tochito Pesca Fest celebra su décima edición con éxito rotundo en La Pesca

Por: Redacción

La Pesca, Soto la Marina.– La fiesta de flag football más grande de México, cumplió con la décima edición del Tochito Pesca Fest con un éxito rotundo. Equipos como Osas de Matamoros, Panteras de Soto la Marina y Team Flash de Reynosa destacaron en el podio tras tres días de intensa competencia.

Con más de mil 800 jugadores congregados en la playa más bella de Tamaulipas, el torneo se desarrolló a lo largo de dos kilómetros de costa, transformados en 16 emparrillados que albergaron más de 350 partidos. El sol, la arena y el mar fueron el escenario perfecto para las categorías femenil, varonil, mixto y master (+30, +35 y +45).

El sábado se definieron los primeros monarcas. En la categoría master varonil +30, el equipo Raptors se coronó campeón tras vencer a Ingenieros en la final. Elías “Caballo” Vela fue galardonado como el jugador más valioso del encuentro.

En la categoría mixto, Team Flash recuperó el trono en la Golden con una contundente victoria de 31-0 sobre Panteras de Matamoros; Luis Pulido se llevó el MVP.

En las divisiones Silver, Ohio Monterrey venció 53-25 a Under Dogs en la “A”, mientras que en la “B”, Rayitos se impuso 18-0 ante Atenas, con Héctor Ortiz como MVP. En la “C”, Vipers alzó el título tras derrotar 19-13 a Coyotes.

La actividad dominical arrancó con las finales de las ramas femenil y varonil, tanto en Golden como en Silver.

En la máxima categoría femenil (Golden), el equipo Osas alcanzó la gloria al vencer a Cowgirls, destacando la actuación de Romina Lumbreras (MVP). En las divisiones Silver, Cacomixtles derrotó a Cuervas con una brillante participación de Paulina Posada en la final “A”. En la “B”, 3scientos se impuso ante Gorilas Reynosa, con Consuelo Gaona como MVP. En la “C”, Jaguares venció a Mar 4, con América Monterubio como la jugadora más destacada.

El título Golden varonil se quedó en casa, Panteras de Soto la Marina venció 29-14 a Brix Tunnes, con Hiram Molina como MVP. En las categorías Silver, en la “A”, Vatos Locos se llevó el triunfo ante Delfines, donde el MVP fue Martín Onofre. En la “B”, Hateful derrotó a White Panthers, siendo Óscar García el mejor jugador del encuentro. En la “C”, Saja venció a RAMs Saltillo, donde Jesús Yamil Barrios fue el MVP.

En la división master, el equipo Master Vic dominó la categoría femenil +30 tras vencer a Lobas, con Rocío Reyes como MVP. En la varonil +45, el reconocimiento al jugador más valioso fue para Francisco García.

Por su parte, el torneo Mix IMSS vio coronarse a Red Flag, que superó 19-13 a Águilas Rojas en una final cardiaca, destacando a Asís Loera como MVP.

Que la tradición continúe

En el marco de la clausura de la décima edición del Tochito Pesca Fest, la alcaldesa Glinnys Jiménez Vázquez destacó el crecimiento histórico del evento, que este año logró congregar a 190 equipos y superar los 350 partidos disputados en las playas de Soto la Marina.

“Agradezco la confianza de los más de dos mil 500 asistentes, quienes estuvieron en ‘la playa más bonita de Tamaulipas’, posicionándola como un referente nacional e internacional del flag football sobre arena”.

Añadió: “Váyanse tranquilos y seguros. Nuestro compromiso es que, cada vez que regresen, se sientan protegidos”, enfatizó al cierre del evento.

Tras el éxito de este décimo aniversario, los organizadores ya miran hacia el próximo año con la promesa de seguir mejorando la experiencia para toda la comunidad tochera.

Homenaje al Comité Organizador

Durante la ceremonia de premiación, el equipo Jaguares de Matamoros entregó un reconocimiento especial a David “Bull” Monroy, en agradecimiento por su incansable apoyo al flag football y su liderazgo tras una década de tradición del Tochito Pesca Fest.