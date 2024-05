“Estoy disponible para el siguiente Pesca Fest”: Salvador Minuti

Por: Ricardo Flamarique

La Pesca, Tamaulipas.- Luego de la gran experiencia que vivió el seleccionado nacional de Tochito Bandera en el Tochito Pesca Fest, Salvador Minuti se declaró “disponible” para participar en la próxima edición con algún equipo del norte.

“Es una experiencia definitivamente nueva, hay mucha emoción de los equipos por competir, además la arena, la playa, el calor, el viento, le sube la dificultad al juego, pero la intensidad es lo que marca el torneo”, expresó Minuti en entrevista.

Agregó, “la verdad recomendadísimo este torneo”.

Mencionó que por ser un evento en la playa, no se pierde la esencia del “Flag Football”.

“Es diferente en la playa, pero creo que no pierde la esencia de un torneo ráfaga, muchos equipos, alrededor de 140 si no me equivoco, habla de la magnitud del evento y de la seriedad de los organizadores y sobre todo el compromiso de cada uno de los participantes”, destacó.

Aseguró que espera la invitación formal para participar con algún equipo del norte del país.

“Sigo esperando una invitación, aquí estoy disponible para el siguiente torneo”, señaló entre sonrisas.

Destacó la espectacularidad que da jugar en la arena, el poder realizar jugadas acrobáticas.

“La arena algo que te permite es hacer jugadas grandes, como aventarte por un balón sin miedo a lastimarte, poder aventarte por una bandera, esas son las jugadas que más he disfrutado del lado defensivo, sin duda te permite hacer jugadas más espectaculares pero la velocidad del juego cambia por la arena”, finalizó.