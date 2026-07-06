Tochito Pesca Fest supera los 69 millones de pesos en derrama económica para Soto La Marina

Soto La Marina, Tamaulipas.- Más allá de consolidarse como uno de los torneos de tochito bandera más importantes de México, el Tochito Pesca Fest y el Tochito Pesca Fest Kids se han convertido en un importante motor económico para el municipio de Soto La Marina, al generar una derrama estimada superior a 69.4 millones de pesos desde su creación.

De acuerdo con cifras del comité organizador y la directora de Turismo de Soto La Marina, Lic. Diana Esmeralda Tavares Rodríguez, ambos eventos han impulsado la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes, el comercio local, el transporte y los servicios turísticos, fortaleciendo la economía de este municipio costero.

El Tochito Pesca Fest Kids, que este 2026 celebró su tercera edición, mantiene un crecimiento constante. En su primer año reunió 45 equipos, posteriormente aumentó a 80, y en la presente edición alcanzó 115 escuadras, reflejando el interés que ha despertado entre las categorías infantiles.

Las proyecciones económicas indican que, considerando un promedio de 12 jugadores por equipo, además de cuatro acompañantes por cada participante y un gasto estimado de mil quinientos pesos por persona, el torneo infantil ha generado una derrama cercana a 20 millones 736 mil pesos en apenas tres años.

Por su parte, el Tochito Pesca Fest suma una década de historia y crecimiento sostenido. En sus diez ediciones ha registrado la participación de 1,015 equipos, luego de evolucionar de 24 conjuntos en su primera edición hasta alcanzar 190 equipos en la más reciente.

Tomando como base 12 jugadores por equipo, dos acompañantes por participante y un gasto promedio de dos mil pesos por persona, el impacto económico acumulado del torneo asciende a 48 millones 720 mil pesos.

En conjunto, ambos certámenes representan una derrama económica estimada de 69 millones 456 mil pesos, cifra que los posiciona entre los eventos deportivos con mayor impacto financiero para el municipio.

El crecimiento del festival también se refleja en su alcance nacional e internacional. Actualmente recibe delegaciones provenientes de seis estados de la República Mexicana y, en su edición más reciente, contó con la participación de jugadores procedentes de Colombia y de los Estados Unidos, fortaleciendo la promoción turística de Soto La Marina como destino deportivo.

La organización de ambos torneos está a cargo de David Monroy Reyna, quien ha encabezado la consolidación del proyecto hasta convertirlo en un referente nacional del tochito bandera.

El desarrollo del evento también ha contado con el respaldo institucional del Gobierno Municipal de la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez, así como del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, quienes han impulsado la promoción turística y deportiva de la región.

Con cifras que rebasan los 69 millones de pesos en derrama económica, el Tochito Pesca Fest demuestra que el deporte también representa una industria capaz de atraer inversión, turismo y desarrollo regional, consolidando a Soto La Marina como uno de los principales destinos del turismo deportivo en Tamaulipas.