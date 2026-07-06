Brix Tunes, Venados y Bengalas brillan en el Tochito Pesca Fest Kids 2026

La Pesca, Soto La Marina.- La tercera edición del Tochito Pesca Fest Kids confirmó por qué es considerado el festival de flag football infantil de playa más grande de México. Tras dos días de intensa actividad, equipos como Brix Tunes, Venados y Bengalas Victoria dominaron las diferentes categorías y se consolidaron como los grandes protagonistas del certamen.

Más de mil 200 jugadores provenientes de distintos municipios y estados del país se dieron cita en la playa más bonita de Tamaulipas para disputar un torneo que se desarrolló a lo largo de un kilómetro y medio de costa del Golfo de México, donde se instalaron 12 emparrillados en los que se celebraron más de 200 encuentros. El sol, la arena y el mar fueron el escenario ideal para las categorías U8, U10, U12, U14, U17, Juvenil Mayor femenil, varonil, mixta y Mom’s & Dad’s.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de la primera regidora y presidenta de la Comisión de Turismo, Yannel Cepeda, en representación de la alcaldesa de Soto La Marina, Glynnis Jiménez Vázquez; además de Rocío Lozano, directora de Deportes del municipio, y David Monroy, coordinador del evento.

Dominio en la rama Mixta

En la categoría U8 Mixta, Legacy se proclamó campeón al vencer 6-0 a Ratatugas, con Anthony Ortiz como Jugador Más Valioso (MVP).

En la U10 Mixta, Bulls derrotó 13-10 a Potros en una de las finales más emocionantes del torneo.

Diego Zuani fue reconocido como el MVP.

Por su parte, Next Play firmó un torneo perfecto en la U12 Mixta, sin recibir un solo punto en contra. En la final superó 13-0 a Legacy, con Daniel Medina como el jugador más destacado.

Venados volvió a demostrar su dominio sobre la arena al conquistar la U14 Mixta, tras vencer a Panteras en la final, con Alberto “Betito” Hernández como MVP. Además, el conjunto también levantó el campeonato de la U15 Mixta al imponerse a Dragones.

En la U17 Mixta, Brix Tunes derrotó 36-18 a Halcones, con una brillante actuación de Hugo Monroy, quien fue nombrado MVP.

La escuadra de Brix Tunes también se quedó con el título de la Juvenil Mayor Mixta, al vencer 46-39 a Gacelas, siendo Guillermo Castillo el Jugador Más Valioso.



Bengalas impone condiciones en la rama Femenil

En la U12 Femenil, Potras conquistó el campeonato tras imponerse 19-18 a Monsters Flag en un duelo de alarido. Ariana Lozano recibió el reconocimiento como MVP.

Venados terminó invicto y se coronó en la U14 Femenil luego de vencer 41-6 a Potras, con Ximena Rico como la jugadora más destacada.

En la U15 Femenil, Bengalas Victoria derrotó 39-9 a Legacy, siendo Fernanda López Beltrán la MVP del encuentro.

Las Bengalas también dominaron la U17 Femenil, tras imponerse con autoridad 37-0 a Venados. Carla de Anda fue elegida la mejor jugadora de la final.

En la Juvenil Mayor Femenil, Bengalas Victoria completó una sobresaliente actuación al vencer 27-18 a Potras, con Kimberly Montes como MVP.

Venados y Brix Tunes también mandan en la rama Varonil

En la categoría U15 Varonil, Venados superó 34-13 a Panteras Victoria, con Sandro Méndez como Jugador Más Valioso.

Mientras tanto, en la Juvenil Mayor Varonil, Brix Tunes derrotó 30-26 a los anfitriones Panteras de Soto La Marina, siendo Héctor Ortiz el MVP del encuentro.

Venados conquista la categoría Mom’s & Dad’s

En la categoría Mom’s & Dad’s, Venados cerró con broche de oro su participación al imponerse 26-18 a Dragones en la gran final, sumando un campeonato más a su destacada actuación dentro del Tochito Pesca Fest Kids 2026.