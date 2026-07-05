El trabajo de las y los notarios fortalece la confianza en Tamaulipas: secretario de Finanzas

Matamoros, Tamaulipas.– El secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, participó este viernes en la Asamblea General de Asociados del Colegio de Notarios de Matamoros, donde reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, liderado por Américo Villarreal Anaya, de mantener una relación cercana y de colaboración con un gremio que contribuye todos los días a brindar certeza jurídica y confianza a las familias tamaulipecas.

Durante su mensaje, el titular de Finanzas reconoció la labor que desempeñan las y los notarios en el desarrollo del estado, al destacar que su trabajo consolida la legalidad, genera confianza y da seguridad a las personas en los actos más importantes de su patrimonio.

«Las y los notarios son aliados fundamentales para construir un Tamaulipas con mayor certeza jurídica, confianza y estabilidad. Cuando gobierno y sociedad organizada trabajan de la mano, fortalecemos las instituciones y generamos mejores condiciones para el desarrollo y el bienestar de las familias tamaulipecas», afirmó.

Ramírez González señaló que Tamaulipas ha consolidado unas finanzas públicas ordenadas, transparentes y responsables, entendiendo que cada decisión financiera debe traducirse en mejores oportunidades y bienestar para la población.

El secretario subrayó que el diálogo permanente con sectores como el notarial permite impulsar una mayor coordinación institucional, mejorar los procesos y generar un entorno de mayor certeza para las familias, los inversionistas y quienes realizan actividades productivas en el estado.

Asimismo, expresó que para la Secretaría de Finanzas es fundamental escuchar y trabajar de la mano con los colegios de profesionistas, ya que su experiencia y conocimiento contribuyen a construir un Tamaulipas más competitivo, con instituciones sólidas y mayor confianza jurídica.

Al agradecer la invitación del Colegio de Notarios de Matamoros, que preside Raúl Cesar González García, el secretario reconoció la organización de la Asamblea General y reiteró la disposición de la dependencia para seguir impulsando una agenda de colaboración que contribuya al desarrollo y la estabilidad del estado.