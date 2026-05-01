Más de 80 mil funcionarios deberán transparentar su patrimonio en Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A partir del 1 de mayo arranca en Tamaulipas uno de los ejercicios clave en materia de rendición de cuentas, con la obligación para más de 80 mil servidores públicos de presentar su Declaración Patrimonial y de Intereses 2026.

El proceso, que estará vigente hasta el 31 de mayo, forma parte de los mecanismos institucionales para vigilar la evolución económica de quienes desempeñan funciones públicas. Desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, su titular, Norma Angélica Pedraza Melo, ha sostenido que este procedimiento se mantiene como eje central en la política de transparencia gubernamental.

La dependencia precisó que “la presentación deberá realizarse exclusivamente en línea a través de la plataforma DeclaraTam (DeclaraTam.mx)”, bajo el esquema de modificación, lo que implica actualizar información sobre bienes, ingresos y posibles conflictos de interés correspondientes al último año.

Este requisito aplica de manera generalizada para trabajadores de base, personal de confianza y niveles directivos, quienes deberán reunir documentación como CURP, RFC, comprobantes de domicilio, recibos de percepción salarial y papelería que acredite la propiedad de bienes muebles e inmuebles.

Autoridades estatales advirtieron que no cumplir con este trámite dentro del periodo establecido puede generar consecuencias administrativas. No obstante, indicaron que se ha dispuesto apoyo técnico permanente para facilitar el llenado y envío de la declaración.

Con esta medida, aseveró que el gobierno estatal busca mantener bajo escrutinio la actuación de los funcionarios y reforzar la confianza de la ciudadanía en el manejo de los recursos públicos.