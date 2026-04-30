Hospital Infantil refuerza protocolos tras presunta agresión

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 30 de abril del 2026

La directora del Hospital Infantil de Tamaulipas, Judith Cornejo Barrera, aseguró que tras los hechos ocurridos la madrugada del 30 de diciembre de 2025, se activaron protocolos estrictos de seguridad y prevención para proteger tanto al personal médico como a las familias de los menores internados.

Entre las medidas implementadas se encuentran el aumento de guardias de seguridad, rondines periódicos de la Guardia Estatal, chapas inteligentes en las áreas de descanso de los residentes y acceso restringido al hospital únicamente con gafete. Además, los padres deben registrarse y cumplir con horarios puntuales de consulta.

Cornejo Barrera explicó que se creó un área especial para atender de manera exprés cualquier contingencia y que ella misma mantiene contacto cercano con el personal para activar los protocolos ante cualquier señal de alerta. “Tenemos muy establecidos los mecanismos de respuesta inmediata y contamos con el apoyo de nuestras autoridades”, subrayó.

La directora confirmó que se ha brindado acompañamiento a las médicas residentes que denunciaron la presunta agresión sexual. Una de ellas decidió continuar en el nosocomio, mientras que la otra ya se tituló y trabaja en otro lugar del estado.

Puntualizó que las medidas de seguridad actuales buscan garantizar un entorno seguro para médicos, pacientes y familiares.

Cabe recordar que la presión pública y la gravedad de las acusaciones derivaron en la renuncia del entonces director del Hospital Infantil, Vicente Plascencia Valadez, en marzo de 2026. El caso provocó indignación social y protestas, incluyendo una marcha el 8 de marzo en Ciudad Victoria, donde una de las víctimas exigió justicia