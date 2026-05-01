IMSS Bienestar asegura estar listo para enfrentar temperaturas extremas

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 30 de abril del 2026

El coordinador estatal de IMSS Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño, afirmó que la infraestructura hospitalaria y de centros de salud en Tamaulipas está preparada para atender a pacientes durante las fuertes temperaturas que se registran en la entidad.

Rodríguez explicó que los hospitales de segundo y tercer nivel, así como los centros médicos especializados, cuentan con soluciones intravenosas y orales para hidratar rápidamente a los pacientes, además de espacios específicos para atender casos de golpe de calor en terapia intensiva e intermedia. “Tenemos medicamentos suficientes para tratar la insolación y sus complicaciones neurológicas, pulmonares, dermatológicas y renales”, aseguró.

Respecto a las condiciones de la infraestructura, reconoció que en algunos establecimientos se han presentado fallas en plantas de luz y sistemas de aire acondicionado, debido a que tienen más de 30 años de operación. Sin embargo, indicó que ya se están sustituyendo por equipos nuevos de alto tonelaje y transformadores renovados para garantizar el servicio.

El funcionario destacó que todos los 18 hospitales, los 48 centros médicos especializados y los 298 centros de salud activos ya cuentan con impermeabilización y mejoras en infraestructura, como parte del programa federal La Clínica Nuestra.

Rodríguez subrayó que la inversión en modernización ha sido significativa, mencionando que solo en el hospital psiquiátrico se aplicaron 32 millones de pesos para reforzar instalaciones y sistemas eléctricos. También resaltó el trabajo conjunto con el gobierno estatal en unidades como Villa La Esperanza en Matamoros.

“Estamos preparados para soportar estas temperaturas extremas y garantizar la atención de los pacientes”, puntualizó.