Designa IETAM sustituto de Frida Gómez Puga

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 30 de abril.- El Instituto Electoral de Tamaulipas designó a Ricardo Zapata Delgado como encargado provisional del Órgano Interno de Control, tras la salida de Frida Denise Gómez Puga, quien fue llamada a integrarse al ámbito nacional electoral.

El movimiento se originó luego de que Gómez Puga fue electa para ocupar un asiento en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, lo que dejó vacante la titularidad del área encargada de la vigilancia interna en el IETAM.

El consejero presidente Juan José Ramos Charre explicó que la designación se realizó conforme a lo que establece la normatividad interna, mientras el Congreso del Estado avanza en el proceso para nombrar a la persona que ocupará el cargo de manera definitiva.

“El Congreso ya emitió el punto de acuerdo correspondiente en donde determina la existencia de la vacante en el Órgano Interno de Control del Instituto, pero la norma interna señala que le corresponde al titular de la unidad de substanciación del OIC suplir las ausencias, en este caso es Ricardo Zapata”, explicó.

El funcionario añadió que las actividades del órgano no se verán interrumpidas durante este periodo de transición. “seguirá fluyendo de manera normal en espera de que sea el Congreso del Estado quien decida quien sea la persona que ocupe la titularidad”.

El Órgano Interno de Control es responsable de prevenir, investigar y sancionar posibles irregularidades, así como de fiscalizar el uso de recursos públicos mediante la revisión de ingresos, egresos y el cumplimiento de metas institucionales.

Como antecedente, Gómez Puga había sido electa el 21 de noviembre de 2025 como titular del OIC, pero el pasado 21 de abril fue designada por la Cámara de Diputados como integrante del Consejo General del INE, por lo que ahora el IETAM permanecerá a la espera de que el Poder Legislativo local emita la convocatoria y concrete la designación definitiva.