Dan plazo hasta mayo para reformar Constitución y Ley Electoral de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de abril.- El Congreso de Tamaulipas deberá reformar la Constitución local y la ley electoral del Estado a más tardar en mayo, para armonizar la legislación con los cambios federales en materia electoral, informó el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Ramos Charre.

El funcionario explicó que la obligación surge tras la reforma a los artículos 116 y 134 de la Constitución federal, lo que obliga a las legislaturas estatales a adecuar sus marcos normativos dentro de los plazos establecidos en los artículos transitorios.

Durante entrevista refirió que «particularmente la propia iniciativa refiere que a más tardar en el mes de mayo las legislaturas de las entidades federativas tendrán que modificar sus constituciones y sus leyes electorales para en este caso armonizarse con la nueva base constitucional”.

Ramos Charre señaló que el proceso legislativo federal aún continúa, ya que se espera la declaratoria formal del Congreso de la Unión y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que permitirá definir con precisión los alcances de la reforma en las entidades.

Indicó que el Congreso de Tamaulipas ya deliberó sobre el tema, por lo que en los próximos días podría emitirse la declaratoria correspondiente para iniciar los análisis técnicos y jurídicos de las modificaciones que deberán aplicarse en la entidad.

El consejero presidente del IETAM explicó que uno de los principales impactos para el organismo electoral se relaciona con las remuneraciones de las consejerías, conforme a lo establecido en el artículo 134 constitucional.

El presidente del IETAM dijo que en el caso específico del artículo 134 constitucional «lo que está en el instituto electoral de Tamaulipas es el tema de la remuneración de las consejerías, pero que también se tendrá prohibido comprar seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, seguros de separación individualizadas cajas de ahorro especiales regímenes especiales de retiro o prestaciones que no estén por la ley”.

Asimismo, Ramos Charre aseguró que el Instituto Electoral de Tamaulipas opera actualmente bajo las disposiciones vigentes y que las percepciones del personal se encuentran dentro del presupuesto autorizado. “En el caso de los consejeros y las consejeras electorales las únicas remuneraciones que recibimos son las que están establecidas en las condiciones generales de trabajo, además son los que se incorporan año con año en el anteproyecto de presupuesto de egresos y al poder legislativo para su aprobación y son las que aprueba el propio congreso del estado».