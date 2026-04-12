Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de abril.- Nueve dependencias federales desplegaron un operativo interinstitucional en las costas de Tamaulipas para limpiar residuos de hidrocarburo y proteger la llegada de la tortuga lora durante la actual temporada de anidación, sin que hasta el momento se reporten ejemplares muertos.

Las acciones fueron implementadas al inicio del arribo masivo de la especie, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas en los principales campos tortugueros del litoral tamaulipeco y prevenir afectaciones a la biodiversidad.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el trabajo coordinado ha permitido que la anidación y el desove de tortugas marinas se desarrollen de forma segura en playas del Golfo de México ubicadas en Tamaulipas.

En el operativo participan personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Marina, además de comunidades locales que colaboran en la vigilancia de los campamentos tortugueros.

Los recorridos de inspección abarcaron puntos estratégicos de arribo como Playa Bagdad, en Matamoros; Playa Miramar, en Ciudad Madero; y Playa Tesoro, en Altamira, donde se supervisaron las condiciones ambientales y posibles afectaciones derivadas de la presencia de hidrocarburos.

La vigilancia también se intensificó en el Santuario Playa Rancho Nuevo, considerado la principal zona de anidación de la tortuga lora a nivel mundial, donde hasta ahora no se reportan afectaciones y se han protegido 472 nidos.

Asimismo, brigadas de conservación realizaron tres recorridos de supervisión a lo largo de 100 kilómetros de litoral, incluyendo la revisión de campamentos tortugueros, sin detectar daños a la especie ni alteraciones a su hábitat.

Las acciones continúan con monitoreo permanente entre Playa Bagdad y la zona de La Pesca, donde brigadas de rescate, autoridades federales y personal de emergencia mantienen presencia constante para proteger el proceso de anidación y preservar la biodiversidad en las costas de Tamaulipas.