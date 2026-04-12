Acumulan autoridades de Tamaulipas 13 recomendaciones de Derechos Humanos en 2026

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de abril.- Durante 2026, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas incrementó la emisión de recomendaciones dirigidas a distintas autoridades estatales y municipales, al acumular 13 resoluciones en lo que va del año, principalmente por inconformidades ciudadanas relacionadas con servicios públicos, justicia y procedimientos administrativos.

Entre las instituciones con mayor número de señalamientos se encuentra la Fiscalía General de Justicia del Estado, que concentra tres recomendaciones identificadas con los números 05/2026, 09/2026 y 11/2026, derivadas de presuntas violaciones a derechos humanos vinculadas con la actuación ministerial y la atención a víctimas.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios también acumula tres recomendaciones, correspondientes a las resoluciones 03/2026, 06/2026 y 13/2026, lo que refleja inconformidades reiteradas en procedimientos laborales y administrativos.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas figura igualmente entre las dependencias con más observaciones, al sumar tres recomendaciones identificadas como 07/2026, 10/2026 y 12/2026, relacionadas con diversos señalamientos en la prestación de servicios educativos.

En tanto, otras autoridades registran una recomendación cada una, como la Presidencia Municipal de Victoria, que recibió la 01/2026, y la Presidencia Municipal de Xicoténcatl, señalada en la resolución 04/2026.

También la Secretaría de Finanzas del Estado aparece en la lista con la recomendación 08/2026, derivada de inconformidades relacionadas con actuaciones administrativas.

Asimismo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas recibió la recomendación 11/2026, por señalamientos vinculados con la atención institucional y el acompañamiento a personas afectadas por distintos delitos.

El aumento en la emisión de recomendaciones refleja una mayor actividad del organismo defensor de derechos humanos, pero también evidencia la persistencia de quejas contra autoridades estatales y municipales, principalmente en áreas relacionadas con procuración de justicia, educación y asuntos laborales.