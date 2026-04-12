Respaldan en Congreso propuesta para incluir fotos de candidatos en boletas electorales de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de abril.- El Congreso de Tamaulipas comenzó a perfilar la discusión de una reforma electoral que plantea incluir fotografías de los candidatos en las boletas para el proceso de 2027, propuesta impulsada por el diputado Armando Zertuche Zuani y respaldada por el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera.

El legislador de Morena consideró que la iniciativa puede contribuir a facilitar la identificación de los aspirantes durante la jornada electoral, especialmente en un escenario con múltiples candidaturas, lo que podría ayudar a los ciudadanos a emitir su voto con mayor claridad.

Prieto Herrera señaló que la propuesta deberá analizarse con detalle antes de su eventual aprobación, ya que implica ajustes en el diseño de las boletas y en la organización del proceso electoral que deben revisarse por las comisiones correspondientes.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local dijo “creo que es una propuesta buena, pero bueno, hay que analizarlo por parte de todos los diputados y de las comisiones correspondientes”.

El diputado explicó que también se deben considerar los plazos legales establecidos en la legislación electoral, debido a que cualquier modificación debe aprobarse antes del inicio formal del proceso electoral para garantizar su aplicación.

“Si mal no recuerdo, a partir de junio, son dos meses antes de que inicie el año electoral”, indicó, al precisar que dicho proceso comienza el 1 de septiembre.

En ese contexto, adelantó que la iniciativa podría comenzar a revisarse en el corto plazo, como parte del paquete de posibles reformas electorales que el Congreso local analiza rumbo a los comicios de 2027.

Prieto Herrera subrayó que cualquier cambio en materia electoral debe evaluarse con responsabilidad para asegurar certeza jurídica y equidad en la contienda, además de valorar si la inclusión de fotografías en las boletas realmente facilita la identificación de los candidatos y fortalece la participación ciudadana.