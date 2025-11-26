Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Porque proteger a las mujeres “no es un tema de discurso, es un deber, yo estoy lista para cumplirlo”, aseveró la candidata a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado Marisol Ivette Borja Lara.

Al desahogar la etapa de entrevista ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, planteó cuatro ejes y reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado como plan de trabajo para fortalecer la actuación del órgano persecutor de los delitos en la entidad .

Al exponer su propuesta de trabajo, Borja Lara puntualizó; “ninguna transformación será real si no se protege a las mujeres, nunca más una mujer será revictimizada en una oficina pública.”

“Reiterar que mi experiencia, mi vocación de servicio y mi profundo amor por la Fiscalía General de Justicia del Estado me permiten asegurar que estoy lista para encabezar un proceso de transformación que recupere la confianza social y garantice una procuración de justicia eficaz, humana y profesional”, refirió.

En entrevista, agradeció la oportunidad “para exponer mi inquietud y mi interés para dirigir la Fiscalía General de Justicia del Estado”.

Calificó la convocatoria como un proceso histórico y transparente, y aseguró que la Fiscalía necesita un cambio real, “una transformación , una especialización y sobretodo una cercanía para la ciudadanía”.