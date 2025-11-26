La terna del Gobernador entra a examen

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

En sesión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, se dio a conocer que la propuesta del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, para la elección del próximo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, está integrada por Jesús Eduardo Govea Orozco, Jesús Alberto Alarcón Benavides y Marisol Ivette Borja Lara.

Al ser develada la terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado dio continuidad al procedimiento legislativo para programar las entrevistas a desarrollarse mañana miércoles.

A las 10:00 de la mañana de hoy miércoles será entrevistada Marisol Ivette Borja Lara.

Jesús Alberto Alarcón Benavides comparecerá mañana mismo a las 10:40 horas.

Y a las 11:20 horas de mañana miércoles, Jesús Eduardo Govea Orozco desahogará la etapa de entrevista, de acuerdo a la convocatoria emitida por el Congreso del Estado para la elección del próximo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Cabe señalar que durante el desarrollo de la sesión de la Comisión de Justicia se destacó que para designar a los tres integrantes de la terna final, el titular del Poder Ejecutivo consideró como directriz para su integración a las y los profesionistas que se consideran han acreditado una trayectoria solvente, apegada a los principios de legalidad, imparcialidad, igualdad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, transparencia, independencia, honradez y respeto y restricto a los derechos humanos.

Una vez concluida la etapa de entrevistas, la Comisión de Justicia remitirá el dictamen correspondiente al Pleno legislativo.

En sesión ordinaria a celebrarse el próximo 29 de noviembre, se elegirá al nuevo fiscal con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la 66 Legislatura.

Para asumir el cargo, el día dos de diciembre rendirá protesta ante el Pleno Legislativo el nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De acuerdo con la convocatoria, durante la etapa de entrevistas los aspirantes darán a conocer su trayectoria, visión institucional y sus propuestas.