Destacada participación de Kazoku Kai en la IV Copa Regia de Karate

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Escuela de Karate Do Kazoku Kai tuvo una sobresaliente actuación en la IV Copa Regia, celebrada el pasado domingo 26 de abril en Monterrey, al cosechar un total de 10 medallas, tres primeros lugares, cinco segundos y dos terceros.

El equipo victorense demostró su preparación y disciplina en las modalidades de kata y kumite, logrando posicionarse entre los competidores más destacados del torneo.

Entre los resultados individuales, sobresale la participación de Karol Alexander Nava Puga, quien obtuvo el primer lugar en kumite, así como Mía Fernanda Gorham Torres, quien se coronó en kata. De igual forma, Damián Alejandro García Dímas consiguió el primer lugar en kumite, consolidando así tres preseas doradas para la delegación.

En cuanto a los segundos lugares, destacaron José María Nava Cortina y Maximiliano Leal Sánchez, ambos con doble medalla en kata y kumite. También brilló Violeta Mariann Nava Puga, quien logró el segundo lugar en kata y tercer lugar en kumite.

El tercer lugar en kumite fue también para Víctor Santiago Mendiola Buenfil, de los más jóvenes y disciplinados, sumando al medallero del equipo.

Además, la escuela contó con la valiosa participación de Gabriel Jair García Dímas, Edgar Orlando Nava Puga, Gerardo de Jesús Jiménez Castillo, Julio César Torres Guevara y María Fernanda Vega Benavides, quienes representaron con orgullo a su institución.

El equipo estuvo bajo la dirección de los entrenadores Sergio Coronado y Carol Torres, quienes han sido pieza clave en la formación y desarrollo de los atletas.

Con estos resultados, la Escuela de Karate Do Kazoku Kai reafirma su compromiso con la excelencia deportiva y continúa posicionándose como un referente del karate en la región.