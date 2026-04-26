Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de abril.- La consulta pública sobre acciones afirmativas en Tamaulipas registró la participación de 502 personas y acumuló 3 mil 442 visitas en su micrositio, además de superar las 3 mil visualizaciones en redes sociales, según el informe final presentado por autoridades electorales.

El ejercicio reunió un total de 464 propuestas ciudadanas orientadas a la integración de órganos desconcentrados, lo que lo posiciona entre los mecanismos recientes con mayor alcance en materia de inclusión en la entidad.

De acuerdo con los datos, 109 personas respondieron el cuestionario en línea, mientras que 308 acudieron a los foros presenciales realizados en distintas regiones del estado, lo que permitió ampliar la cobertura mediante una estrategia que combinó formatos digitales y físicos.

En redes sociales, la consulta alcanzó 3 mil 144 visualizaciones y 129 interacciones en Facebook, así como 265 visualizaciones en YouTube, extendiendo su impacto más allá de los espacios presenciales.

El informe fue presentado a propuesta de la consejera electoral Marcia Laura Garza Robles, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, e incluye apartados de metodología, cobertura, sistematización de información, resultados, hallazgos y conclusiones.

Durante la exposición, se destacó que el análisis permitió identificar problemáticas como falta de accesibilidad, discriminación, ausencia de espacios de participación y exclusión multifactorial.

También se recabaron planteamientos enfocados en fortalecer la inclusión sustantiva, tomando en cuenta las condiciones y necesidades de diversos sectores de la población.

El consejero presidente Juan José Ramos Charre señaló que los resultados de la consulta serán traducidos en instrumentos normativos que el órgano electoral emitirá en las próximas semanas, con el propósito de convertir la participación ciudadana en acciones afirmativas concretas.