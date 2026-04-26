Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de abril.- Con el objetivo de reducir el impacto de los altos costos de electricidad en los hogares, en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para crear el Programa Estatal de Acceso a Energía Solar para Vivienda, enfocado en facilitar la instalación de paneles solares con esquemas de financiamiento accesibles.

La propuesta surge en un contexto donde las altas temperaturas en Tamaulipas obligan a un mayor consumo de energía eléctrica, lo que se traduce en recibos elevados que afectan principalmente a familias de ingresos bajos y medios.

Durante la presentación, se planteó que el programa permita a los usuarios pagar los sistemas solares mediante mecanismos ligados a su consumo eléctrico, evitando desembolsos iniciales elevados y ampliando el acceso a esta tecnología.

«La transición energética no puede quedarse en el discurso, tiene que sentirse en los hogares», expresó la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente al exponer que el acceso a energías limpias debe reflejarse en beneficios directos para la población.

El proyecto también contempla acompañamiento técnico para asegurar la correcta instalación y funcionamiento de los paneles, además de priorizar a hogares ubicados en zonas donde el calor incrementa significativamente el uso de electricidad.

«Hablar de paneles solares no es hablar de un futuro lejano, es hablar de calidad de vida y de aliviar una carga que hoy pesa sobre miles de hogares», afirmó la legisladora ante el Pleno.

A la iniciativa se sumaron el diputado José Abdo Schekaibán Ongay, por el Grupo Parlamentario del PAN, y la diputada Lucero Deosdady Martínez López, por el Grupo Parlamentario de MORENA, mostrando respaldo de distintas fuerzas políticas.

El documento fue turnado a las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera, Vivienda y Desarrollo Sustentable para su análisis y eventual dictamen, en medio de la creciente demanda de alternativas para disminuir el costo de la electricidad en Tamaulipas.