Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de septiembre.– Personal de la Delegación Regional Mante encabezó visitas de supervisión en distintas instalaciones de su jurisdicción, incluyendo prisiones estatales y albergues de menores, como parte de un programa continuo de vigilancia.

“El objetivo es comprobar que el trato hacia las personas sea digno y respetuoso”, señalaron funcionarios de la Comisión, quienes detallaron que los recorridos incluyen revisión de espacios físicos y entrevistas con internos y personal.

Estas acciones forman parte de un esquema permanente que busca garantizar el cumplimiento de los estándares básicos en materia de derechos humanos y detectar posibles irregularidades en tiempo real.

Durante las visitas, se evaluaron aspectos como higiene, alimentación, atención médica y psicológica disponible tanto para detenidos como para menores de casas hogar, según informes preliminares de la Comisión.

El organismo señaló que estas verificaciones se realizan sin previo aviso, con la finalidad de observar la situación real de las instalaciones y de quienes viven o trabajan en ellas.

La Comisión subrayó que este trabajo no se limita a la Delegación Mante, sino que existe un calendario que contempla visitas a todas las regiones del estado para garantizar cobertura integral en Tamaulipas.

Finalmente, los resultados de cada recorrido se integran en informes oficiales que, en caso de encontrar violaciones a derechos humanos, pueden derivar en recomendaciones dirigidas a las autoridades correspondientes.