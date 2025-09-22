Mantienen ganaderos precio de carne sin aumentos en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de septiembre.– El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, afirmó que los precios de la carne se encuentran estables en el mercado local, aún cuando el sector pecuario enfrenta la suspensión temporal de exportaciones hacia Estados Unidos. Señaló que, a pesar de las expectativas que se generaron por esta situación, la comercialización interna no ha sufrido variaciones que impacten en el bolsillo de las familias.

“El precio de la carne no ha aumentado, se ha mantenido estable en el mercado local”, dijo el funcionario estatal, al recalcar que la suspensión de exportaciones hacia el país vecino no significó un aumento en los costos. Aseguró que las medidas implementadas han permitido sostener los precios sin que los consumidores resientan efectos negativos en su economía diaria.

El secretario también indicó que los productores ganaderos de Tamaulipas se encuentran en condiciones de estabilidad, al no registrar pérdidas derivadas de la falta de exportaciones. “Nuestros ganaderos no están registrando pérdidas, por el contrario, se ha mantenido un equilibrio que permite continuar con la actividad de manera normal”, puntualizó. Añadió que el estado mantiene una capacidad productiva que garantiza el abasto suficiente para el mercado interno.

De acuerdo con Varela Flores, este equilibrio ha sido posible gracias a la coordinación entre autoridades y productores, lo que ha evitado que el cierre temporal de las exportaciones afecte la cadena de valor. Explicó que la dinámica de la producción pecuaria se sostiene con niveles adecuados de oferta y demanda, lo que genera certeza en el sector y confianza en la estabilidad de precios.

Asimismo, el funcionario señaló que la carne disponible en el mercado tamaulipeco mantiene la calidad habitual y llega a los consumidores sin incrementos, lo que refuerza la capacidad de las familias para adquirirla en condiciones accesibles. Subrayó que no existe riesgo de desabasto, ya que la producción se ha ajustado a las necesidades del consumo interno.

En este contexto, resaltó que la actividad pecuaria en Tamaulipas continúa siendo una de las más sólidas de la región y que la estrategia adoptada permite enfrentar con orden la situación de no exportar. Destacó que los productores locales cuentan con el respaldo de políticas estatales que buscan preservar la competitividad del sector y mantener estables los indicadores económicos.

Finalmente, Varela Flores reiteró que el compromiso del gobierno estatal es acompañar al sector ganadero para evitar que cualquier contingencia internacional impacte en la economía de los hogares. Enfatizó que las condiciones actuales garantizan tanto la continuidad de la producción como el acceso de la población a precios justos, consolidando un panorama de estabilidad para la actividad pecuaria y para los consumidores.