Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de septiembre.-La consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Marcia Laura Garza Robles, señaló que la violencia política de género continúa presente en la entidad, pese a los esfuerzos institucionales y sociales por erradicarla.

En entrevista, advirtió que la cifra de denuncias es reducida. “Puedo decir que no llegamos ni a las diez quejas o denuncias por violencia política de género lo cual sí quiero aclarar, desde el punto de vista muy personal, que esto no significa que no se den este tipo de actos o violencia en contra de las mujeres que participan en política o en los espacios públicos de toma de decisiones”.

Garza Robles explicó que la falta de una cultura de denuncia impide tener un registro real de la magnitud del problema. Señaló que en Tamaulipas aún se necesita reforzar la conciencia sobre el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

“Pero en el tema de estadísticas realmente son muy pocas las denuncias que hemos recibido”, subrayó.

La consejera destacó que, si bien no se han visto avances significativos, tampoco se ha retrocedido, pues los tribunales han establecido criterios más claros para sancionar conductas que anteriormente se consideraban normales.

“Creo que no hemos retrocedido porque los propios criterios de los tribunales han ido precisamente ampliando y dejando muy bien delimitadas expresiones o conductas que antes estaban normalizadas y que ahora ya se sancionan”, expresó.

Insistió en que las mujeres que participan en política enfrentan obstáculos que, aunque en ocasiones no se traducen en denuncias, siguen marcando un contexto de violencia política de género en la entidad.

Finalmente, Garza Robles reiteró que el IETAM mantiene programas de capacitación y difusión, pero reconoció que el cambio de fondo depende de que la sociedad fortalezca una cultura de igualdad y de denuncia efectiva.