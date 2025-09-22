Ulibarrí es Tricampeón

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ganando dos de los tres encuentros de la serie final, la novena de Ulibarrí se coronó tricampeona de la categoría “A” de la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol, tras imponerse 13-5 a Coco Coronado.

El diamante del 31 Morelos fue testigo del poder ofensivo de Ulibarrí, que mostró dominio de principio a fin.

Desde la primera entrada, Ulibarrí comenzó a marcar diferencias al registrar cuatro carreras en la pizarra y tomar ventaja de 4-0.

En el segundo episodio, Coco Coronado respondió con una carrera para acercarse 4-1. Sin embargo, en el tercer rollo, Mario González anotó la quinta carrera para su equipo, ampliando la ventaja a 5-1.

La ofensiva de Ulibarrí no se detuvo y el marcador se colocó 7-2. En la quinta entrada, ambas escuadras sumaron una carrera más, dejando la pizarra 8-3.

La sexta entrada resultó definitiva, pues Ulibarrí fabricó cinco anotaciones más para sentenciar el encuentro 13-5.

En lo individual, el pitcher ganador fue Vidal Hernández, quien lanzó siete entradas completas, enfrentó a 29 bateadores, ponchó a tres, permitió una base por bolas y recibió ocho imparables. Por su parte, el derrotado fue Lauro Vázquez, que trabajó cinco entradas y dos tercios, enfrentó a 36 bateadores, ponchó a tres, otorgó tres pasaportes y recibió 16 hits.