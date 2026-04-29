Gobierno fija nuevo plazo para modernizar transporte en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 29 de abril del 2026

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, advirtió que a partir del 2027 ningún concesionario del transporte público podrá operar con unidades mayores a diez años de antigüedad. La medida busca retirar de circulación más de tres mil vehículos obsoletos que actualmente prestan servicio en el estado.

Villegas señaló que el rezago en el transporte público se generó durante casi una década sin ajustes a la tarifa, lo que limitó la capacidad de los concesionarios para renovar sus unidades. “Del 2027 en adelante, el sistema entrará en un proceso de modernización, con modelos más recientes, tal y como lo establece la Ley de Transporte”, reiteró.

El funcionario reconoció que la falta de modernización impacta directamente en la seguridad de los usuarios y contribuye a la contaminación ambiental, por lo que se ha iniciado el nuevo sistema de transporte “Conecta” en Ciudad Victoria, con seis camiones de última generación que comenzarán a operar en mayo.

La estrategia contempla ampliar gradualmente este modelo a otras regiones, atendiendo la demanda de usuarios y ofreciendo un servicio más seguro y eficiente. “Se trata de dar respuesta a un problema que se ha quedado rezagado”, explicó Villegas.

Los municipios con mayor movilidad —Tampico, Madero, Altamira, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y El Mante— concentran la mayor cantidad de unidades obsoletas, incluyendo transporte escolar y de maquiladoras, que también deberán ajustarse al nuevo ordenamiento.

El gobierno estatal subrayó que la modernización del transporte no es opcional, sino una obligación legal y un compromiso con la ciudadanía. El plazo está marcado: en 2027 deberán circular únicamente unidades dentro del rango permitido.