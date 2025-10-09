Niegan foco rojo en la Tampico-Mante tras muerte de seis personas: “Los índices no lo reflejan”

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

A pesar del reciente hecho violento en el que seis personas perdieron la vida en el tramo carretero Tampico-Mante —a la altura del Puente de Estación Manuel y con participación de elementos militares— el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, aseguró que no se considera un foco rojo de inseguridad.

“Se trata de un tema federal que ya se está investigando por parte de las autoridades competentes. Hay que esperar a que lleguen a sus conclusiones”, declaró.

Villegas González afirmó que, según los reportes del 911 y 089, las estadísticas de sucesos en carreteras se mantienen estables o incluso a la baja, y que se ha reforzado la vigilancia con más estaciones seguras, unidades y equipamiento.

“Nosotros no lo vemos como un foco rojo. Atendemos puntualmente los sucesos en los 43 ayuntamientos”, dijo el responsable de la política interna estatal.

El funcionario insistió en que el gobierno estatal actúa con firmeza ante hechos lamentables.

“Siempre hemos estado a favor de la justicia. No debe haber impunidad.”

Por otra parte, Villegas González se refirió al proceso judicial que involucra al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, confiando en que la Suprema Corte de Justicia tomará una decisión justa sobre el amparo 54/2024, que podría derivar en una orden de aprehensión.

“El pueblo pone, entonces todos ellos —los ministros— tomarán la decisión sobre este caso”, concluyó.

La declaración llega en un momento de alta sensibilidad pública, donde la percepción ciudadana sobre seguridad en carreteras contrasta con las cifras oficiales.

Y aunque el gobierno insiste en que no hay foco rojo, la muerte de seis personas en una sola jornada sigue resonando como un llamado urgente a revisar la estrategia.