Fracasa decreto para regularizar motocicletas: culpan a jefes fiscales por falta de difusión

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Aunque el gobierno estatal ofreció una condonación total de derechos vehiculares, multas y recargos para propietarios de motocicletas, solo 5 mil 200 personas de un universo estimado de 200 mil aprovecharon el beneficio.

El programa, vigente durante agosto y septiembre, fue calificado como un fracaso por el propio director de Oficinas Fiscales y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, Marcelo Olán Mendoza.

“No tuvo éxito, al menos el esperado”, reconoció el funcionario, quien atribuyó el bajo impacto a la falta de promoción por parte de los jefes de las oficinas fiscales en varios municipios.

El decreto, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, ofrecía regularizar la situación fiscal de motocicletas por solo 870 pesos, sin importar el monto adeudado.

“Había propietarios que debían hasta 30 mil pesos, es lo que vale su moto y por eso no pagaban”, explicó Olán Mendoza.

La medida buscaba también mejorar el control vehicular y facilitar la identificación de propietarios en caso de ilícitos.

Sin embargo, en ciudades como Reynosa, apenas 248 personas aprovecharon el decreto, a pesar de ser una de las urbes con mayor número de motocicletas.

“Imagínate cuántas motos hay en Reynosa y apenas se acercaron más de 200. No aprovecharon ese beneficio”, lamentó el ex jefe de la Oficina Fiscal de Reynosa.

En contraste, en Ciudad Victoria se registraron cerca de 2 mil regularizaciones, lo que Olán atribuyó al compromiso de la jefa local de la oficina fiscal.

“Aquí sí se dio la difusión necesaria. Hubo mucha diferencia entre Victoria y Reynosa”.

El funcionario insistió en que el éxito de este tipo de programas depende de la voluntad institucional para promoverlos.

Y aunque el decreto ya concluyó, dejó en evidencia que sin comunicación efectiva, incluso los beneficios más generosos pueden pasar desapercibidos