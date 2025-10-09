Activa y mantiene Gobierno de Victoria acciones de auxilio a la población por intensa lluvia

Cd. Victoria, 9 de octubre 2025. –

El gobierno de Victoria desplegó desde la noche del miércoles el operativo de auxilio y apoyo a la población ante la intensa lluvia que se registró y que, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CNA) persistirá las próximas horas por la inestabilidad tropical que prevalece en el Golfo de México.

Por instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez, personal de Protección Civil, Servicios Públicos y Obras Públicas del Municipio realizan recorridos por distintos sectores de la ciudad para atender reportes ciudadanos de inundaciones, vehículos varados, vialidades obstruidas o afectadas por la fuerte corriente pluvial.

De acuerdo al reporte de PC, durante la noche se brindó auxilio al propietario de un vehículo averiado por hundimiento en zanja en calle 27 Iturbide, se atendió reporte de árbol y cables caídos en los fraccionamientos Magisterial y Arboledas, y se realizaron recorridos preventivos por zonas inundables de la Av. José Sulaimán Chagnón.

El área de Servicios Públicos, en coordinación con COMAPA Victoria, puso en acción trabajos de limpieza de rejillas y desagües pluviales de la ciudad para evitar encharcamientos, mientras que cuadrillas de Obras Públicas realiza desazolve en vialidades obstruidas por el arrastre de tierra y piedras para evitar daños en unidades motrices y agilizar la circulación.

Con información de la Comisión Nacional del Agua (CNA), durante las últimas 24 horas se registró una precipitación de 54.5 milímetros y el nivel de la presa Vicente Guerrero registra un 63.3% de almacenamiento, equivalente a 2,477.26 Hm3, y se espera un leve incremento con las lluvias que persistirán en las próximas horas.