Lluvias a partir del jueves y un descenso en las temperaturas se espera para Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.— Lluvias a partir del jueves y un descenso en las temperaturas, con mínimas de hasta 14 grados Celsius en la frontera, se esperan en Tamaulipas por el ingreso del frente frío número 2, informó el titular de Protección Civil Tamaulipas Luis Gerardo González de la Fuente.

En entrevista previo al desarrollo de la ceremonia cívica de Honores a la Bandera en Palacio de Gobierno, el funcionario señaló que las precipitaciones podrían continuar durante el fin de semana, cuando comenzará a sentirse con mayor intensidad el sistema frontal y se registrarán temperaturas más frescas.

“Se pueden estar presentando lluvias a partir del jueves. El ingreso del frente frío va a traer temperaturas más frescas; en la frontera, las mínimas podrían llegar hasta los 14 grados”.

“El frente frío se va a sentir con estas lluvias que podrían presentarse durante el fin de semana”, declaró González de la Fuente.