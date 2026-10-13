Fiscalía mantiene abiertas investigaciones por masacre de Camargo

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 12 de Octubre del 2026

A más de cinco años de la masacre ocurrida el 22 de enero de 2021 en el municipio de Camargo, donde fueron asesinadas 19 personas —16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos—, el Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que las órdenes de aprehensión contra exservidores públicos implicados siguen vigentes.

El funcionario explicó que aún se trabaja en la localización de uno o dos prófugos para que enfrenten proceso penal. Recordó que alrededor de 12 exagentes fueron señalados por estos hechos y que al menos 10 ya están siendo procesados, incluida una persona reaprehendida recientemente.

Govea subrayó que, pese a las condenas previas contra elementos del extinto Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), la Fiscalía continúa con la búsqueda de los responsables pendientes y con el seguimiento de los procesos judiciales abiertos.

Reconoció que el GOPES acumuló múltiples denuncias por violaciones graves a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y vínculos con el crimen organizado. Esta unidad de élite fue creada durante la administración del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

De acuerdo con las investigaciones, los agentes interceptaron a las víctimas, dispararon contra los vehículos, remataron a los sobrevivientes y posteriormente intentaron borrar evidencias al incinerar los cuerpos con gasolina. Se presume que el ataque derivó de una confusión con integrantes de la delincuencia organizada o de una colusión directa con un grupo criminal