Refuerzan vigilancia en accesos a Victoria; tras persecuciones con detenidos

Por: José Medina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Ante las persecuciones registradas en Ciudad Victoria, el Gobierno de Tamaulipas intensificó los filtros de seguridad y las labores de inteligencia en coordinación con las fuerzas federales, informó el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

El funcionario explicó que el reforzamiento de los operativos contempla una mayor presencia de elementos de la Guardia Estatal en distintos puntos de la capital, con el propósito de prevenir delitos y atender las situaciones de riesgo que se han presentado en la ciudad.

Las acciones se intensificaron luego de una serie de persecuciones, entre ellas una ocurrida la semana pasada, que dejó como saldo tres personas detenidas.

Villegas González señaló que los operativos se desarrollan mediante estrategias de inteligencia y coordinación entre corporaciones, aunque evitó revelar detalles sobre su implementación al considerar que forman parte de las labores de seguridad.

Precisó que los filtros no están enfocados exclusivamente en un grupo delictivo o una actividad ilícita en particular, sino que buscan reducir distintas modalidades delictivas mediante acciones conjuntas.

Además de los despliegues policiales, el Gobierno estatal pretende fortalecer el acercamiento con la ciudadanía para incentivar las denuncias y mejorar la comunicación entre las autoridades y la población.

En este contexto, el secretario general de Gobierno exhortó a los habitantes a reportar cualquier situación sospechosa o hecho delictivo a través de las líneas de emergencia y los canales oficiales, al señalar que la participación ciudadana es fundamental para las tareas de prevención.

Asimismo, sostuvo que la estrategia de seguridad contempla atender las causas de la violencia, por lo que las acciones gubernamentales no se limitan a incrementar la presencia policial, sino que también buscan generar confianza entre la población.