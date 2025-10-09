Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de octubre.- Gerardo Peña Flores, Diputado local y Consejero Nacional del PAN, afirmó que César Verástegui Ostos se perfila como el próximo líder estatal del panismo, con lo que se espera que el partido blanquiazul recobre fuerza en el estado con rumbo a las elecciones del 2027 y del 2028.

«En lo personal veo muy potente la fórmula panista con César Verástegui Ostos y Gloria Garza en Acción Nacional, y ese va ser el liderazgo importante. Personas que conocen del partido, conocen el territorio, todos los municipios del estado y sus necesidades. Personas que saben hacer política y gente de bien, un buen hombre y una mujer», explicó Peña Flores.

Señaló que la sustitución del liderazgo estatal del PAN es el siguiente paso después de la Asamblea del pasado domingo en el que se eligieron consejeros estatales.

El diputado resaltó la importancia de la unidad y dijo que «los tamaulipecos sepan cuál es la propuesta Acción Nacional que ellos tienen, sobre todo lo que es positivo lo respaldan. Por eso el PAN no tiene una postura de un NO por sistema, y aquello que no se señalan».

Peña Flores aseguró que el PAN seguirá defendiendo sus principios básicos: democracia, división de poderes y estado de derecho.

«Todo aquello que genera valor para el estado se ha estado respaldando y aquello que no se ha señalado», concluyó.